Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом

Политика Материалы 2 декабря 2025 11:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом, наполнению новым содержанием сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю 50-й годовщины образования Лаосской Народно-Демократической Республики.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества",- отмечается в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости