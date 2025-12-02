Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 декабря.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9735 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1877 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9735
|AUD
|1,1134
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0091
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1158
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2403
|DKK
|0,2643
|GEL
|0,63
|HKD
|0,2183
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2468
|SEK
|0,1799
|CHF
|2,113
|ILS
|0,5206
|CAD
|1,2143
|KWD
|5,5379
|KZT
|0,3325
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5182
|MDL
|0,1008
|NOK
|0,1678
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6043
|PLN
|0,4665
|RON
|0,3878
|RUB
|2,1877
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3105
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3156
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0922
|NZD
|0,9732