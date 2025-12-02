Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

2 декабря 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 декабря.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9735 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1877 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9735
AUD 1,1134
BYN 0,5745
BGN 1,0091
AED 0,4628
KRW 0,1158
CZK 0,0817
CNY 0,2403
DKK 0,2643
GEL 0,63
HKD 0,2183
INR 0,0189
GBP 2,2468
SEK 0,1799
CHF 2,113
ILS 0,5206
CAD 1,2143
KWD 5,5379
KZT 0,3325
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5182
MDL 0,1008
NOK 0,1678
UZS 0,0143
PKR 0,6043
PLN 0,4665
RON 0,3878
RUB 2,1877
RSD 0,0169
SGD 1,3105
SAR 0,453
xdr 2,3156
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0922
NZD 0,9732
