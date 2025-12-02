Азербайджан и Корея обсудят сотрудничество в финансовой сфере

БАКУ/Trend/ - Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджанской Республики Талехом Кязымовым в Республику Корея.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на регулирующий орган.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи с корейскими органами финансового надзора.
На встречах планируется обсудить макроэкономическую ситуацию, совершенствование нормативно-правовой базы в финансовом секторе, технологические инновации и другие вопросы.
Отметим, что целью визита является расширение сотрудничества и обмен опытом между финансовыми секторами двух стран.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!