Азербайджан становится одной из стран-лидеров в области цифровых навыков - Coursera

БАКУ/Trend/ - Азербайджан становится одной из стран-лидеров в области цифровых навыков.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Coursera по Европе, Ближнему Востоку и Африке Николя Фуко в ходе презентации полугодовых результатов Национальной программы «Академия 4SI».

По его словам, главная цель Coursera - предоставить пользователям реальные навыки:

«За последние три месяца я побывал во многих странах, таких как Германия, США и Катар, и мы обсуждали направления развития и будущие навыки разных стран. В ходе этих бесед одна страна вызвала у меня особый интерес - это Азербайджан. Я даже хотел, чтобы моя семья приехала сюда и увидела эту страну.

Платформа Coursera существует уже более 13 лет. Изначально она предлагала только курсы, но теперь наряду с этим ее главная цель - предоставлять пользователям реальные навыки. Хочу подчеркнуть, что ни одна инициатива не может быть успешной без пользователей».

Он добавил, что мир сейчас выходит за рамки традиционных курсов и переходит к инновациям. Азербайджан входит в число стран-лидеров в этом процессе. В то же время местные университеты также проявляют большой интерес к этому направлению. Однако предстоит ещё многое сделать.

«К 2030 году 59 из 100 работников во всем мире будут нуждаться в переподготовке. Из них 11 не смогут участвовать в обучении из-за отсутствия доступа к цифровым технологиям. По мнению экспертов, искусственный интеллект может еще больше усугубить неравенство. Поэтому развитие цифровых технологий имеет большое значение для обеспечения равных возможностей на рабочем месте.

Хотя основная концепция нашего проекта начиналась с продвижения онлайн-курсов с небольшим количеством слушателей, теперь эта инициатива охватывает широкую аудиторию. За последние 12 лет проект вырос с 400 слушателей до 191 тысячи пользователей», - заключил он.

