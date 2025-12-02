Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку

Политика Материалы 2 декабря 2025 11:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю национального праздника – Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов.

"Успешно развивается эффективное взаимодействие в торгово-экономической, нефтегазовой сферах, в области возобновляемой энергии, инвестиций, цифровизации и других направлениях.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и успешно продолжать совместные усилия по углублению и диверсификации нашего сотрудничества, которое послужит благополучию двух стран и народов", - отмечается в письме.

