В Азербайджане снижена налоговая нагрузка на безналичный оборот субъектов общепита через POS-терминалы

БАКУ/Trend/ - Как известно, согласно налоговому законодательству, с 1 января 2024 года сроком на 3 года 50% оборота, сформированного на основе безналичных платежей, осуществленных через POS-терминалы, за оказанные населению медицинские услуги за отчетный период медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, будет вычитаться из их совокупного оборота, облагаемого НДС.

В продолжение данной оптимизации, с 1 января 2026 года сроком на 3 года, при исчислении НДС лицами, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, зарегистрированными по НДС, 50 процентов оборота, сформированного на основе безналичных платежей, осуществленных через POS-терминалы, будет вычитаться из их совокупного оборота, облагаемого НДС, сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Кроме того, предлагается снизить ставку упрощенного налога до 6 процентов по безналичному обороту через POS-терминалы для лиц, оказывающих услуги общественного питания, являющихся плательщиками упрощенного налога по ставке 8%

