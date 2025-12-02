Вопросы "зеленой" энергетики становятся ключевым аспектом для развития СВМДА - Чжан Лин

БАКУ/Trend/ - Вопросы "зеленой" энергетики становятся ключевым аспектом для развития региона Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лин в ходе международной конференции в Университете ADA на тему "Роль университетов в сфере "зелёной" энергетики и устойчивости".

"В стремительно меняющемся мире университеты играют важнейшую роль в формировании будущего нашего общества. Они являются не только центрами знаний и образования, но и институтами, способными формировать научно обоснованную политику, продвигать инновации и научное сотрудничество, а также обеспечивать молодежь необходимыми навыками и ценностями для решения новых задач",- сказала она.

Чжан Лин также отметила, что вопросы "зеленой" и устойчивой энергетики уже давно перестали быть исключительно технологическим или экономическим аспектом. Они становятся ключевыми для национальной устойчивости, энергетической безопасности и долгосрочного развития всего региона СВМДА.

"Секретариат СВМДА убежден, что данная конференция станет конструктивным шагом на пути к усилению сотрудничества, расширению экономических связей и укреплению совместных усилий по продвижению устойчивого роста в регионе СВМДА", - заключила заместитель генсека.