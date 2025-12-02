БАКУ/Trend/ - К 2030 году уровень компетентности специалистов современных профессий может упасть на 40%.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня заместитель исполнительного директора Центра анализа и координации четвёртой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Солтан Байрамов на церемонии презентации полугодовых результатов «Академии 4SI - Национальной программы» в Баку, реализуемой в рамках совместного сотрудничества 4SIM и Фонда развития образования при Министерстве науки и образования.

По его словам, основная цель мероприятия – проинформировать общественность о работе, проделанной в рамках Национальной программы, которая реализуется уже восемь месяцев, и обсудить предстоящие задачи.

«Развитие местного человеческого капитала в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. С этой целью в стране внедрен ряд инициатив, одной из которых является проект «Ускорение навыков», в рамках которого проводятся опросы с более чем 50 партнерами, и на основе полученных результатов будет подготовлена ​​дорожная карта в соответствии с международной методологией. Эта дорожная карта будет служить развитию человеческого капитала в стране.

По результатам программы, которая была реализована в качестве пилотного проекта в 2024 году, была проведена аналитика данных, и на основе полученных показателей была запущена Национальная программа. В настоящее время программой охвачено уже 70 тысяч человек. Согласно статистике, если в 2024 году пользователь использовал программу в среднем 6 часов в неделю, то сейчас этот показатель увеличился до 9 часов, что свидетельствует о росте интереса к инициативе и уровня вовлеченности», — добавил Байрамов.

