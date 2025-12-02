Азербайджан продолжит играть роль связующего звена на пути к укреплению СВМДА - Ялчын Рафиeв

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан продолжит играть роль связующего звена на пути к укреплению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик по COP29 Ялчын Рафиeв в ходе международной конференции в Университете ADA на тему "Роль университетов в сфере "зеленой" энергии и устойчивости".

"Одним из важнейших приоритетов азербайджанского председательства являются образование и наука. Не случайно первым мероприятием после принятия нами председательства стала учредительная встреча Координационного совета Партнерской сети ведущих университетов в феврале. Полноценный запуск этой сети - одно из наших значимых достижений, обеспечившее возможность сегодняшней конференции", - сказал он.

Он отметил, что Сеть создана для укрепления партнерства между системами высшего образования, университетами и академическими сообществами государств-членов СВМДА, содействия академическому обмену и развитию совместных исследований.

"Мы рассчитываем, что это сотрудничество укрепит взаимное доверие и понимание - базовые ценности СВМДА. Мы призываем сеть активно взаимодействовать с другими консультативными органами, разрабатывать совместные инициативы и укреплять меры доверия", - сказал Я.Рафиев.

Он добавил, что Баку готовится принять конференцию СВМДА в следующем году.