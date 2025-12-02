Стал известен объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане, составил 1,629 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,5 млн манатов, или 0,6% больше показателя на 1 октября, и на 56,8 млн манатов, или 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, по состоянию на 1 октября объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане, составил 1,620 млрд манатов, а по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1,573 млрд манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября текущего года объем портфеля бизнес-кредитов азербайджанских банков составил 15,623 млрд манатов, что на 78,8 млн манатов или 0,5% больше показателя предыдущего месяца, и на 995,3 млн манатов или 6,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.