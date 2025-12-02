АБР о прогрессе по проектам чистой энергетики в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) уделяет приоритетное внимание инвестициям в более чистые и устойчивые энергетические системы по всей Центральной Азии, стремясь сбалансировать декарбонизацию, энергетическую безопасность и доступность по цене.

Об этом Trend заявила генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутьеррес.

"Наша работа в Центральной Азии заключается в том, чтобы помочь странам обеспечить надежное и доступное энергоснабжение, учитывая при этом их климатические амбиции", - отметила Гутьеррес.

Она подчеркнула, что АБР сосредоточен на поддержке постепенного, но устойчивого перехода к более чистым энергетическим системам, включая расширение использования возобновляемых источников энергии, модернизацию сетей электропередачи и улучшение работы отраслей, традиционно трудноподдающихся декарбонизации, таких как централизованное теплоснабжение.

В Казахстане АБР в 2022 году поддержал разработку нового закона о теплоснабжении и тарифной базы, направленных на повышение эффективности системы с одновременным снижением выбросов. В Узбекистане банк содействует модернизации централизованного теплоснабжения Ташкента путем внедрения цифрового управления, снижения потерь и подготовки к использованию экологически чистых технологий. Ранее в этом году АБР утвердил программу технической помощи на 1,1 миллиона долларов для поддержки Азербайджана в запуске собственной программы декарбонизации системы теплоснабжения.

"Эти меры входят в более широкий региональный подход, включающий поддержку возобновляемых источников энергии, модернизацию энергетического сектора и трансграничное сотрудничество", - добавила Гутьеррес. По ее словам, укрепление электросетей, расширение энергетического баланса и снижение технической и финансовой уязвимости способствует повышению энергетической безопасности и внедрению экологически чистой энергетики.

АБР продолжает работать с правительствами для обеспечения доступных и финансово устойчивых энергетических услуг, включая повышение эффективности коммунальных служб и социально ориентированные тарифные реформы. "В совокупности эти приоритеты направлены на устойчивый и доступный переход к низкоуглеродной энергетике для домашних хозяйств и экономик региона", - отметила она.

В перспективе банк расширит поддержку возобновляемых источников энергии и модернизации электросетей в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Гутьеррес подчеркнула, что АБР активно готовит новые инвестиции, помогая правительствам привлекать частных инвесторов и структурировать выгодные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики. В Узбекистане эти усилия дополняются крупными проектами по улучшению работы электросетей, направленными на снижение потерь, повышение надежности и подключение дополнительных мощностей за счет возобновляемых источников энергии.

АБР также участвует в региональных инициативах, включая проект "Зеленого энергетического коридора", реализуемый Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. "Технико-экономическое обоснование, поддерживаемое Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, демонстрирует, как мы сотрудничаем с партнерами над продвижением ведущих региональных инициатив в области чистой энергетики и подготовкой масштабной инфраструктуры для передачи возобновляемой энергии в Европу", - добавила Гутьеррес.