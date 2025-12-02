Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утверждены численность и состав коллегии МИД Азербайджана

Общество Материалы 2 декабря 2025 18:09 (UTC +04:00)
Утверждены численность и состав коллегии МИД Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждены численность и состав коллегии министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, члены коллегии утверждены в следующем составе:

Председатель коллегии:

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

Заместители министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Ректор Университета «АДА»

Начальник Управления правового обеспечения министерства иностранных дел Азербайджанской Республики

Начальник Управления кадров министерства иностранных дел Азербайджанской Республики

Начальник Управления по Нахчыванской Автономной Республике министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости