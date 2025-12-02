Утверждены численность и состав коллегии МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждены численность и состав коллегии министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, члены коллегии утверждены в следующем составе:

Председатель коллегии:

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

Заместители министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Ректор Университета «АДА»

Начальник Управления правового обеспечения министерства иностранных дел Азербайджанской Республики

Начальник Управления кадров министерства иностранных дел Азербайджанской Республики

Начальник Управления по Нахчыванской Автономной Республике министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

