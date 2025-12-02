С турецкой компанией обсужден проект фармзавода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Совета директоров турецкой компании «GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.» Абидин Гюльмюш обсудили проект фармацевтического завода.

Как сообщает во вторник Trend, информацией об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился в аккаунте в X.

"Мы обсудили эффективное сотрудничество компании с Азербайджаном и перспективы в сфере фармацевтической промышленности. В рамках совместной деятельности мы рассмотрели текущее состояние проекта фармацевтического завода, проделанную работу и планы на будущее", - говорится в публикации.