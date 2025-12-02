Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара США, или 0,2% и составила 66,22 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0.1 доллара США, или 0,2%, и составила 64,19 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,2 доллара США, или 2,8% и составила 44,85 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,22 доллара США или 0,3% и составила 64,22 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.