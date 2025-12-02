Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 2 декабря 2025 09:46 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара США, или 0,2% и составила 66,22 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0.1 доллара США, или 0,2%, и составила 64,19 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,2 доллара США, или 2,8% и составила 44,85 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,22 доллара США или 0,3% и составила 64,22 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости