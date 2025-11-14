В Ханкенди состоялось заседание органов безопасности тюркских государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в городе Ханкенди состоялось XXVII пленарное заседание Конференции органов специальных служб тюркских государств на тему «Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий».

Об этом Trend сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов, руководители соответствующих служб Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также в качестве почетного гостя представитель Венгрии.

Открывая мероприятие, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, зачитав обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам, выступил с обширной речью по теме пленарного заседания. Отметив, что многочисленные угрозы международной стабильности в современную эпоху не обошли стороной безопасность мировых транспортных и коммуникационных линий, а также указав на расположение тюркских государств на важных транспортных сетях, начальник Службы заявил, что для обеспечения безопасности этих транспортных маршрутов важно постоянно укреплять сотрудничество в соответствующей области между упомянутыми странами, постоянно мобилизовывать совместные усилия и проводить более интенсивный обмен информацией.

Генерал-полковник Али Нагиев также подробно рассказал о роли спецслужб в обеспечении безопасной эксплуатации международных транспортных и коммуникационных линий, их защите от международного терроризма, транснациональной организованной преступности, контрабанды и других негативных проявлений.

Было подчеркнуто, что некоторые деструктивные круги всячески пытаются воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, являющегося важной составляющей Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и этот фактор ставит надежное обеспечение безопасности в указанном направлении в число важных задач.

Мероприятие продолжилось выступлениями других участников и обсуждениями, в завершение был подписан итоговый документ пленарного заседания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!