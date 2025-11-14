Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Глава ИВ Балакянского района представлен коллективу (ФОТО)

Общество Материалы 14 ноября 2025 09:45 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики глава Исполнительной власти Балакянского района Натиг Нушраван оглу Агаев 14 ноября был представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии представления З. Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Н.Агаев выразил признательность за оказанное ему доверие.

