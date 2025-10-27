Принято во внимание предложение омбудсмена Азербайджана по лекарственному обеспечению

БАКУ /Trend/ - В ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) о защите прав человека в Азербайджанской Республике за 2024 год было предложено расширить пакет медицинских услуг, гарантированных обязательным медицинским страхованием, в целях эффективного обеспечения права на охрану здоровья, а также принять необходимые меры для покрытия расходов на лекарственные средства, выписанные лицам, получающим амбулаторное лечение в рамках услуг, включенных в этот пакет, за счет средств страхового полиса.

Об этом Trend сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджанской Республики.

Отмечено, что на основе выдвинутого предложения Кабинет министров Азербайджанской Республики принял ряд постановлений о регулировании лекарственного обеспечения в целях улучшения лекарственного обеспечения населения, повышения прозрачности и финансовой устойчивости системы медицинского страхования.

Таким образом, новые правила определяют нормативные основы механизма обеспечения граждан доступными лекарственными средствами, используемыми в амбулаторных условиях, за счет средств обязательного медицинского страхования. Правила определяют механизм возмещения стоимости лекарственных средств за счёт средств обязательного медицинского страхования, критерии их включения и исключения из пакета услуг.

Данное нововведение является важным шагом на пути формирования правовых и административных основ системы лекарственного обеспечения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!