Лига чемпионов: «Карабах» сравнял счете в матче с «Бенфикой» (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА забит четвертый гол.
Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.
На 48-й минуте матча гол в составе "Карабаха" забил Камило Дуран.
xxx
23:42
БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА забит третий гол.
Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.
В составе "Карабаха" на 30-й минуте матча отличился Леандро Андраде.
xxx
23:29
БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом», который проходит в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, забит второй гол.
Как передает Trend, на 16-й минуте матча отличился нападающий "Бенфики" Вангелис Павлидис.
xxx
23:18
БАКУ /Trend/ - В Португалии проходит матч между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.
Счет в матче на 6-й минуте открыл полузащитник "Бенфики" Энцо Барренечеа.
23:09 (GMT+4) Начался матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между португальской «Бенфикой» и азербайджанским «Карабахом».
Как передает Trend, матч, который проходит на стадионе «Да Луш» в португальском городе Лиссабон, стартовал в 23:00 по бакинскому времени.
Встречу обслуживает бельгийский арбитр ФИФА Эрик Ламбрехтс.