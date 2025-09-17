Лига чемпионов: «Карабах» сравнял счете в матче с «Бенфикой» (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА забит четвертый гол.

Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

На 48-й минуте матча гол в составе "Карабаха" забил Камило Дуран.

23:42

БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА забит третий гол.

Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

В составе "Карабаха" на 30-й минуте матча отличился Леандро Андраде.

23:29

БАКУ /Trend/ - В матче между «Бенфикой» и «Карабахом», который проходит в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, забит второй гол.

Как передает Trend, на 16-й минуте матча отличился нападающий "Бенфики" Вангелис Павлидис.

23:18

БАКУ /Trend/ - В Португалии проходит матч между «Бенфикой» и «Карабахом» в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, встреча проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Счет в матче на 6-й минуте открыл полузащитник "Бенфики" Энцо Барренечеа.

23:09 (GMT+4) Начался матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между португальской «Бенфикой» и азербайджанским «Карабахом».

Как передает Trend, матч, который проходит на стадионе «Да Луш» в португальском городе Лиссабон, стартовал в 23:00 по бакинскому времени.

Встречу обслуживает бельгийский арбитр ФИФА Эрик Ламбрехтс.