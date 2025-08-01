Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Министерство культуры Азербайджана распространило некролог в связи со смертью народного артиста, видного представителя мугамного искусства Арифа Бабаева, сообщает в пятницу Trend.

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Скончался народный артист, видный представитель мугамного искусства Ариф Бабаев.

На протяжении многих лет Ариф Бабаев играл большую роль в развитии национального музыкального искусства, сохранении мугамной школы и воспитании нового поколения исполнителей. Его богатое творчество, педагогическая деятельность и вклад в искусство навсегда останутся в культурном наследии нашего народа.

Министерство культуры Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования семье покойного артиста, его близким и всей культурной общественности.

Allah rəhmət eləsin!",- говорится в некрологе.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем — в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна («Лейли и Меджнун»), Керема («Асли и Керем»), Ашыга Гяриба и Джамала. В 1978 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, в 1989 году — Народного артиста, а также он был награждён орденами «Шохрат» (1998), «Истиглал» (2008) и «Шараф» (2018).

09:02

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев.

Как передает Trend, об этом сообщил его сын Яшар Бабаев.

Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом «острая дыхательная недостаточность». 24 июля народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

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