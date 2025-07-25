Начаты полевые геологоразведочные работы в районе Хал-Хал - Фуад Наджафли

БАКУ /Trend/ - В соответствии с проектом по разведке и обследованию рудных месторождений и оценке запасов на минерализационной площади Агдере-Насирваз выполнены все запланированные по проекту работы, а на площади Хал-Хал Бабекского района в этом году начаты полевые геологоразведочные работы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на Международном горно-геологическом форуме в городе Нахчыван.

Он отметил, что на территории Автономной Республики продолжена работа по организации и проведению мониторинга экзогенных геологических процессов, в областях, где активно развивается ЭГП, комплексно выполнены контрольно-ревизионные маршруты, топогеодезические работы.

"Также одним из основных направлений Госпрограммы является проведение геологоразведочных работ на месторождениях молибдена "Парагачай", "Гапыджыг" и полиметаллов "Гюмюшлю" в соответствии с международными стандартами.

Основная цель приглашения международных оценщиков - объективная оценка геологического потенциала рудных месторождений на основе международно признанных методик, формирование высокоточной геологической базы данных и открытие их для инвестиций.

Одновременно, впервые на территории автономной республики с 7 июля 2023 года на аукцион выставлены участки площадью 65 гектаров по одиннадцати месторождениям нерудных полезных ископаемых, что принесло в бюджет около одного миллиона манатов",- добавил он.

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