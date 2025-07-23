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В Баку возбудили уголовное дело по факту незаконного строительства в охранной зоне железной дороги

Общество Материалы 23 июля 2025 22:27 (UTC +04:00)
В Баку возбудили уголовное дело по факту незаконного строительства в охранной зоне железной дороги

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства в охранной зоне железной дороги.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

"Речь идет о незаконном строительстве в Баку на земельных участках, относящихся к охранной полосе между железнодорожными линиями, в частности на участках Нариманов–Бёюкшор и Кешля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о самовольном строительстве или проведении строительных работ на земельном участке без установленного законом права пользования или аренды. По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

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