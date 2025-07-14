На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана обезвредили 65 противопехотных мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию опубликовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных территориях с 7 по 13 июля.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди, было обнаружено и обезврежено 65 противопехотных, 16 противотанковых мин и 240 неразорвавшихся боеприпасов.

За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1639,6 гектара территории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!