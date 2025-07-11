Azerbaijan Airlines организовала медиатур в два города Турции

МЕРСИН/Trend/ - Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) организовала медиатур в турецкие города Адана и Мерсин по случаю 150-летия национальной прессы.

Как передает Trend, медиатур стартовал сегодня и продлится до 13 июля.

В рамках поездки для представителей СМИ будет проведен тренинг, на котором участникам расскажут о структуре AZAL, особенностях деятельности авиакомпании, а также о туристической журналистике.

Отметим, что с 15 июня AZAL выполняет регулярные рейсы в Международный аэропорт Чукурова, расположенный вблизи турецких городов Адана и Мерсин. Полеты осуществляются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Расширение географии полетов в Турцию направлено на дальнейшее укрепление транспортных, туристических, экономических и культурных связей между двумя братскими странами.

Новый маршрут обеспечивает пассажирам более комфортное сообщение с такими крупными городами, как Адана и Мерсин, а также с прилегающими регионами.