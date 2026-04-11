Международные учения Anatolian Phoenix - 2026 успешно продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2026», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В ходе брифингов, проведённых в соответствии с планом учений, участникам была предоставлена подробная информация о правилах безопасности, этапах выполнения предстоящих задач, а также о рельефе и климатических особенностях района проведения операций.

В соответствии с поставленной задачей, в целях обнаружения и спасения условно потерпевшего крушение пилота была проведена комплексная операция с участием парашютно-десантных и поисково-спасательных подразделений.

Специалисты парашютно-десантных и поисково-спасательных служб, доставленные в район на вертолёте, осуществили спуск методом «fast rope», нейтрализовали условную террористическую группу, занявшую позиции в здании, и захватили её главаря.

На следующем этапе операции был установлен полный контроль над территорией, пилот был безопасно эвакуирован. После успешного выполнения задачи личный состав покинул территорию на вертолёте.

В то же время задействованные в операции авиационные средства обеспечивали группам воздушное прикрытие и огневую поддержку, способствуя эффективному выполнению задач.

В ходе выполнения мероприятий были продемонстрированы высокий профессионализм личного состава, а также высокий уровень взаимодействия и координации между подразделениями.

Отметим, что международные учения продлятся до 17 апреля", - говорится в информации ведомства.