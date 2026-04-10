В Габале в рамках инициативы "Мост мира" продолжил работу "круглый стол" между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Круглый стол" с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, проходящий в Габале в рамках инициативы "Мост мира", продолжил работу второй сессией.
Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, на "круглом столе", проходящем с 10 по 12 апреля, обсуждаются вопросы налаживания диалога и поощрения прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.
Встреча продлится до 12 апреля.
Инициатива "Мост мира" продолжает содействовать диалогу и поощрению прямых взаимных контактов между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В этот раз армянская делегация прибыла в Азербайджан через сухопутную границу, пересекла делимитированный и демаркированный участок, пройдя все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.
Отметим, что диалог между представителями гражданского общества проходит в рамках двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.
В повестку встречи включено обсуждение текущего состояния мирного процесса, деятельности участников инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.
Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне общества и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.
Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
Участники с азербайджанской стороны:
1. Фархад Мамедов – координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа
2. Русиф Гусейнов – директор Центра Топчубашова
3. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО
4. Кямаля Мамедова – главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az)
5. Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений
6. Диляра Эфендиева – руководитель Центра «Женщины, мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана
7. Кенуль Бадалова – научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
8. Заур Шириев – эксперт Центра Карнеги «Россия и Евразия»
9. Рауф Агамирзаев – эксперт по транспорту, член Общественного совета при министерстве цифрового развития и транспорта
10. Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий»
11. Назрин Алиева – представитель Общественного объединения «Центр поддержки прав человека»
12. Санан Рзаев – редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC
13. Эмин Алиев – главный редактор АМИ Trend
14. Мурад Мурадов – заместитель директора Центра Топчубашова
15. Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма
16. Ильяс Гусейнов – политический аналитик
17. Гюльшан Ахундова – председатель Общественного объединения «Женщина, развитие, будущее»
18. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа
19. Орхан Амашов – заместитель главного редактора и ведущий AnewZ
20. Егяна Гаджиева – член правления Совета прессы.
Участники с армянской стороны:
1. Арег Кочинян – координатор, президент Армянского совета
2. Борис Навасардян – почётный президент Ереванского пресс-клуба
3. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии
4. Нарек Минасян – ассоциированный эксперт Армянского совета
5. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета
6. Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества
7. Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета
8. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета
9. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог
10. Нелли Минасян – доктор исторических наук, доцент, тюрколог
11. Давит Степанян – политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений
12. Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра
13. Элеонора Саргсян – эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью
14. Наира Мартикян – редактор, директор JAMnews (Армения)
15. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразийское партнерство»
16. Татев Даниелян – главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении
17. Армен Петросян – эксперт по региональной политике, Центр «Орбели»
18. Ален Амирханян – директор Экологического центра Акопяна (AUA)
19. Нелли Рафайелян – журналист, Центр медиаинициатив
20. Оператор Общественного телевидения Армении.