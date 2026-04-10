В Габале в рамках инициативы "Мост мира" продолжил работу "круглый стол" между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Круглый стол" с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, проходящий в Габале в рамках инициативы "Мост мира", продолжил работу второй сессией.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, на "круглом столе", проходящем с 10 по 12 апреля, обсуждаются вопросы налаживания диалога и поощрения прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.

Встреча продлится до 12 апреля.

Инициатива "Мост мира" продолжает содействовать диалогу и поощрению прямых взаимных контактов между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В этот раз армянская делегация прибыла в Азербайджан через сухопутную границу, пересекла делимитированный и демаркированный участок, пройдя все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

Отметим, что диалог между представителями гражданского общества проходит в рамках двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи включено обсуждение текущего состояния мирного процесса, деятельности участников инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне общества и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Участники с азербайджанской стороны:

1. Фархад Мамедов – координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа

2. Русиф Гусейнов – директор Центра Топчубашова

3. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО

4. Кямаля Мамедова – главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az)

5. Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений

6. Диляра Эфендиева – руководитель Центра «Женщины, мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана

7. Кенуль Бадалова – научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

8. Заур Шириев – эксперт Центра Карнеги «Россия и Евразия»

9. Рауф Агамирзаев – эксперт по транспорту, член Общественного совета при министерстве цифрового развития и транспорта

10. Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий»

11. Назрин Алиева – представитель Общественного объединения «Центр поддержки прав человека»

12. Санан Рзаев – редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC

13. Эмин Алиев – главный редактор АМИ Trend

14. Мурад Мурадов – заместитель директора Центра Топчубашова

15. Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма

16. Ильяс Гусейнов – политический аналитик

17. Гюльшан Ахундова – председатель Общественного объединения «Женщина, развитие, будущее»

18. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа

19. Орхан Амашов – заместитель главного редактора и ведущий AnewZ

20. Егяна Гаджиева – член правления Совета прессы.

Участники с армянской стороны:

1. Арег Кочинян – координатор, президент Армянского совета

2. Борис Навасардян – почётный президент Ереванского пресс-клуба

3. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии

4. Нарек Минасян – ассоциированный эксперт Армянского совета

5. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета

6. Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества

7. Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета

8. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета

9. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог

10. Нелли Минасян – доктор исторических наук, доцент, тюрколог

11. Давит Степанян – политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений

12. Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра

13. Элеонора Саргсян – эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью

14. Наира Мартикян – редактор, директор JAMnews (Армения)

15. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразийское партнерство»

16. Татев Даниелян – главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении

17. Армен Петросян – эксперт по региональной политике, Центр «Орбели»

18. Ален Амирханян – директор Экологического центра Акопяна (AUA)

19. Нелли Рафайелян – журналист, Центр медиаинициатив

20. Оператор Общественного телевидения Армении.