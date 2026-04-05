Официальный Баку прокомментировал последние высказывания в России относительно Карабахского региона Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали последние высказывания в России относительно Карабахского региона Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend.

«В ходе и после встречи Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 1 апреля российские официальные лица в ходе публичных дискуссий поднимали вопросы, касающиеся исключительно внутренних дел Азербайджана. В этой связи позиция Азербайджана относительно недопустимости использования Карабахского региона Азербайджана для политических спекуляций и ожидания страны относительно прекращения подобных дискуссий были доведены до сведения Администрации Президента Российской Федерации, правительства и министерства иностранных дел по дипломатическим каналам»,- говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, несмотря на это, данная тема продолжает оставаться в официальном политическом дискурсе российской стороны.

"Так, сегодня в интервью телеканалу «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выражая свою позицию по армяно-российским отношениям, вновь прокомментировал вопрос о том, кто первым признал Карабахский регион частью Азербайджана — Россия или Армения.

Тот факт, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, основан не на решении какого-либо государства, а на истории, международном праве и справедливости. Это было вновь подтверждено и окончательно установлено в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневных антитеррористических мероприятий 2023 года.

Мы хотели бы еще раз напомнить российской стороне, что ни одна страна, включая Российскую Федерацию, никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион.

Мы еще раз обращаем внимание российской стороны на то, что мы ожидаем, что в период, когда российско-армянские отношения находятся в непростом положении,

вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не станут предметом выяснения отношений на публичной платформе", - отметили в министерстве.