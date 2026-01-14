Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
С участием представителя Азербайджана в Дохе проходит 298-я сессия Исполкома Межпарламентского союза (ФОТО)

Политика Материалы 14 января 2026 13:31 (UTC +04:00)
Фото: IPU

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - По поручению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой депутат парламента Азербайджана, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова приняла участие в 298-й сессии Исполнительного комитета IPU, сообщает в среду Trend.

Мероприятие, организованное Консультативным собранием (парламентом) Катара, проходит 13-14 января в Дохе.

В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов повестки дня. Основное внимание было уделено оценке хода реализации действующей стратегии IPU, а также определению общих направлений новой пятилетней стратегии. Кроме того, обсуждались ряд организационных и парламентских вопросов, направленных на усиление роли IPU и повышение эффективности его механизмов.

