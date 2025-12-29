БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству долгих лет жизни, счастья и дальнейших успехов.

Также поздравляю Вас с наступающим Новым 2026 годом. Желаю, чтобы Новый и последующие годы принесли Вам, Вашему народу и всем народам счастье, изобилие, мир и успехи.

Ваше превосходительство, прошу принять мои братские приветствия".