Утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Азербайджане на 2026-2028 годы – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утвержден «Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы» (далее - Национальный план действий).

Государственному комитету по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики поручено:

координировать реализацию мер, предусмотренных в Национальном плане действий;

ежегодно информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации Национального плана действий.

Мониторинг и оценка реализации мер, предусмотренных в Национальном плане действий, осуществляются Центром анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.