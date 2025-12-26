Армения не предприняла никаких шагов по установлению сообщения с Нахчываном - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения не предприняла никаких шагов по установлению сообщения с Нахчываном.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что в 2020 году было достигнуто соглашение об установлении сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Однако Армения долгое время не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

"Азербайджан выполнил большую часть работ, возложенных на него. В 2026 году строительство железной дороги будет доведено до границы", - подчеркнул Байрамов.

Глава МИД добавил, что не хотел бы давать оценку неспособности Армении продвигаться в данном вопросе, отметив наличие как внутренних причин, так и внешних факторов.

"Армения уже взяла на себя определенные обязательства в рамках проекта TRIPP. В настоящее время представители США, задействованные в этом процессе, ведут с Арменией переговоры. Мы, со своей стороны, довели до них законные интересы Азербайджана и считаем, что они будут учтены. В конечном итоге въезд и выезд в рамках TRIPP проходят на территории Азербайджана, и без сотрудничества с нашей страной реализация этого проекта невозможна", - отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!