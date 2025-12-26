Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией позволяет формировать в регионе новые геополитические реалии - министр

БАКУ /Trend/ - Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией позволяет формировать в регионе новые геополитические реалии.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что достигнута договоренность об обеспечении нового беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.

"Этот проект расширит транспортные и торговые возможности в регионе. В соответствии с мирным соглашением важное значение также имеет исключение из конституции Армении претензий на территории Азербайджана и полное выполнение существующих обязательств", - отметил министр.