Фонд Гейдара Алиева удостоен премии "Laurentum" Италии (ФОТО)

Политика Материалы 24 декабря 2025 18:35 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - В Риме состоялась XXXIX церемония вручения престижной премии "Laurentum".

Как сообщает Trend, учрежденная в 1981 году премия вручается в сферах культуры, литературы, спорта, а также за продвижение культурных ценностей.

Фонд Гейдара Алиева награжден специальной премией "Laurentum" за сохранение культурного наследия.

На церемонии, состоявшейся в здании Palazzo Montecitorio Палаты депутатов Италии, была отмечена международная деятельность Фонда Гейдара Алиева в области сохранения культурного наследия и содействия межкультурному диалогу, а также высоко оценено сотрудничество с Ватиканом придерживающегося ценностей толерантности Азербайджана, его вклад в сохранение и реставрацию культурного наследия. Было подчеркнуто проведение под руководством Президента Фонда Мехрибан Алиевой масштабных реставрационных и консервационных работ в Базилике Святого Петра и катакомбах Ватикана.

