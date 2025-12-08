В Милли Меджлисе прошла конференция на тему "Роль ИИ в борьбе с изменением климата" (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:22)

БАКУ /Trend/ - 8 декабря при организационной поддержке комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии состоялась научно-практическая конференция на тему "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

Как передает Trend, председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, открывая заседание, рассказал о влиянии производства энергии, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других факторов на изменение климата. Он отметил, что искусственный интеллект является мощным инструментом для снижения влияния данной проблемы, рассказал о преимуществах и перспективе его применения.

Председатель комитета подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта является приоритетом на государственном уровне. Он рассказал о значении внедрения "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", отметил, что глава государства всегда подчеркивает ведущую роль науки, инноваций, высоких технологий и в том числе искусственного интеллекта в будущей модернизации Азербайджана. Садиг Гурбанов поблагодарил председателя парламента Сахибу Гафарову за создание условий для проведения сегодняшней научно-практической конференции, учитывая актуальность темы. Он изложил свои взгляды на роль Милли Меджлиса и законодательные инициативы в процессе реализации Стратегии искусственного интеллекта. Было отмечено, что Милли Меджлис играет важную роль в институциональном развитии общества, определении стратегии государственной политики, формировании инновационной модели управления.

Председатель комитета довел до внимания, что эффективная реализация проводимых реформ в сфере искусственного интеллекта, включая Стратегию искусственного интеллекта на 2025–2028 годы, требует последовательного и целенаправленного подхода со стороны законодательной власти. Он отметил важность формирования современной законодательной базы, предусматривающей применение искусственного интеллекта, управление данными, этические стандарты, кибербезопасность, совершенствование регулирующих функций в области экологии и климата.

В заседании приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Захид Орудж, Арзу Нагиев, депутаты Нигяр Арпадараи, Рашад Махмудов, Нигяр Мамедова, Асиф Аскеров, Азер Аллахверанов, а также заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, заместитель министра связи и высоких технологий Самеддин Асадов, заместитель министра науки и образования Фируддин Гурбанов, заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, академик, вице-президент НАНА Ариф Гашимов, академик Адиль Гарибов, заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов, руководитель аграрного проекта по искусственному интеллекту министерства сельского хозяйства Сурхай Новрузов.

В выступлениях было отмечено, что технологии искусственного интеллекта в последние годы стремительно развиваются и обладают большим потенциалом в борьбе с изменением климата. Было рассказано о новшествах в области предварительного анализа последствий изменения климата, снижения рисков природных бедствий и защиты экосистем посредством искусственного интеллекта. Отмечено, что искусственный интеллект вносит важный вклад в защиту окружающей среды и снижение выбросов углерода. Подчеркивалось, что в борьбе с изменением климата искусственный интеллект становится основным инструментом в таких сферах, как повышение энергоэффективности, прогнозирование, устойчивое сельское хозяйство. Также отмечен вклад применения ИИ в трансформацию отраслей и реализацию климатических мер. Было рассказано о роли данных технологий в повышении энерго- и водоэффективности, прогнозировании погодных условий и снижении загрязнения.

В обсуждениях были рассмотрены вопросы мировой практики применения искусственного интеллекта, отмечена важность создания в нашей стране Академии искусственного интеллекта, высказаны мнения по вопросам формирования данных и инфраструктуры в области искусственного интеллекта, влияния человеческого фактора, управления данными, совершенствования инфраструктуры, а также результатов, которые будут достигнуты благодаря применению моделей искусственного интеллекта. В выступлениях также подчеркивалась важность Стратегии искусственного интеллекта. Было рассказано о роли просветительской деятельности, информирования общественности о возможностях и рисках ИИ.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители Аппарата парламента и соответствующих структур.

