Хикмет Гаджиев обсудил с государственным министром Катара укрепление сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках Дохийского форума встретился с государственным министром Катара по международному сотрудничеству Марьям бинт Али бин Насир Аль-Миснад.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в Х.

"Я был рад встретиться с государственным министром по международному сотрудничеству Государства Катар Марьям бинт Али бин Насир Аль-Миснад в рамках Дохийского форума. В ходе встречи мы обсудили пути дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами и договорились об интенсификации нашего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отмечается в публикации.

