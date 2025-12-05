Основное направление Общины Западного Азербайджана - обеспечение возвращения 300 тысяч беженцев - Азиз Алекперов

БАКУ/Trend/ - Основным направлением деятельности Общины Западного Азербайджана является обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения 300 тысяч беженцев, безжалостно изгнанных со своих родных земель на первом этапе армяно-азербайджанского конфликта, начавшегося в 1987 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперов на 3-й Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

"Наша цель восстановить права изгнанных со своих родных земель, основанных как на правах человека, так и на международном праве. Поэтому мы основываем свою деятельность на международном праве и требуем реализации принципов, закреплённых в международных документах о праве на возвращение. Мы действуем, основываясь на международном праве. К сожалению, Армения пытается уйти от международной ответственности за все эти незаконные действия. Её действия являются преступлением против человечности. Мы неоднократно обращались в UNESCO по этому поводу", - добавил А. Алекперов.

Он также подчеркнул, что Община Западного Азербайджана - общественная организация, объединяющая миллионы людей и их потомков, поэтапно изгнанных с территории Армении в течение последних 200 лет.

