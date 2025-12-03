В Баку состоялись обсуждения на тему "Социальные и политические науки на фоне современных вызовов: задачи аналитических центров, академической науки и университетов" (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10.40)

БАКУ/Trend/ - В Центре социальных исследований состоялся круглый стол на тему «Социальные и политические науки перед лицом современных вызовов: задачи аналитических центров, академической науки и университетов», посвященное выступлению Президента Ильхама Алиева на 80-летнем юбилее Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии широко обсуждались основные вызовы, стоящие перед социальными и политическими науками в современную эпоху, координация научных исследований с государственной политикой, роль науки в формировании стратегических решений и ответственность академической среды на фоне глобальных процессов.

С вступительным словом выступил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж.

Другие участники мероприятия отметили, что в выступлении Президента Ильхама Алиева была особо подчеркнута важность защиты азербайджанского языка. Как отметил глава государства, сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана. Ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты и политические деятели должны серьезно отнестись к этому вопросу.

На мероприятии также была дана оценка 80-летней деятельности НАНА. Участники отметили, что Академия играет ведущую роль в развитии науки Азербайджана. Великий лидер Гейдар Алиев всегда поддерживал учёных, совершенствовал деятельность Академии и создавал новые научно-исследовательские институты.

Также был обсужден вопрос защиты топонимов.

На мероприятии широко обсуждалась важность развития технологий в послевоенный период. Было отмечено, что стратегические направления, определенные главой государства, укрепляют научный потенциал Азербайджана. Эти направления должны стать главным приоритетом в деятельности молодых исследователей, преподавателей вузов и учёных.

В завершение мероприятия было подчеркнуто, что научная деятельность является одновременно источником знаний для молодых исследователей и одним из столпов национального развития. При этом было подчеркнуто, что обращение Президента Ильхама Алиева к ученым всегда должно служить ориентиром для всех исследователей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!