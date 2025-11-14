Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество в сфере безопасности транспортных маршрутов является гарантом экономического развития братских государств

Политика Материалы 14 ноября 2025 12:49 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Эффективность сотрудничества тюркских государств в сфере безопасности транспортных и коммуникационных маршрутов является гарантом экономического развития и долгосрочной стабильности братских стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов».

Глава государства выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие и, главное, постоянная совместная работа органов спецслужб будут содействовать решению ключевых вопросов, связанных с безопасностью, стабильностью и благополучием наших стран, способствовать мирному и благополучному развитию наших народов.

