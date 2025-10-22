Dragon Oil нацелена на увеличение ежедневной добычи в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Dragon Oil ставит перед собой цель к 2030 году увеличить добычу в Туркменистане до 200,000 баррелей в день и дополнительно 50,000 баррелей за счет новых проектов.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель компании Саид Мохаммед Аль Тайер в ходе XXX Юбилейной Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

Он подчеркнул, что компания продолжает развивать партнерство с Туркменистаном, опираясь на инновации, устойчивое развитие и высокие стандарты безопасности. Dragon Oil уже внедрила искусственный интеллект для моделирования резервуаров, прогнозного обслуживания и мониторинга в реальном времени, что позволяет оптимизировать производство и повышать экологическую эффективность.

С периода подписания соглашения о разделе продукции в 1999 году компания инвестировала более $11 миллиардов в туркменский сектор, реализовала около 200 социальных проектов на сумму более $140 миллионов и продолжает поддерживать здравоохранение, образование, спорт и инфраструктуру.

"Это партнерство между ОАЭ и Туркменистаном служит примером международного сотрудничества, инноваций и взаимного доверия. Вместе мы строим энергетический мост и наследие общего прогресса", - отметил Аль Тайер.