МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

19 января 2026
БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству и народу Пакистана в связи с трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, в результате которого погибли люди.

Как передает Trend, соответствующее сообщение было опубликовано в аккаунте министерства в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, в результате которого погибли и пострадали невинные люди. Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв, а также братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в заявлении.

