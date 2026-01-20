Обнародован объем денежных переводов из Канады в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Канаду составил 6,916 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 643 тысячи долларов США или на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, доля Канады в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 1,9%.

Также за первые 9 месяцев прошлого года объем денежных переводов физических лиц из Канады в Азербайджан составил 3,964 миллиона долларов США, что на 402 тысячи долларов США или на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период доля Канады в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,5%.

За первые 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Канаду составил 7,559 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 3,562 миллиона долларов США.

В целом за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.