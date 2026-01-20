БАКУ /Trend/ - Сегодня 36-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

Трагедия 20 Января, повлекшая за собой большие потери, гибель невинных людей, еще раз продемонстрировала боевой дух, непреклонность, гордость стремящегося к свободе, независимости азербайджанского народа, не ставшего терпеть предательскую политику преступного руководства СССР во главе с Михаилом Горбачевым против Азербайджана.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Сегодня души всех наших шехидов радуются, потому что Азербайджан, ради которого они отдали свои жизни, восстановил свою территориальную целостность, победив в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ никогда не забудет своих шехидов, светлая память о них всегда будет жить в сердцах народа.