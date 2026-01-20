...
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2026 10:09 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Сегодня - 36-я годовщина трагедии 20 Января. Азербайджанский народ чтит светлую память жертв этой трагедии.

Как сообщает во вторник Trend, с раннего утра люди приходят в Аллею шехидов, чтобы возложить цветы к могилам героических сынов Родины и почтить их память.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

