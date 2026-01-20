Бакинский порт укрепляет свои позиции в качестве регионального логистического центра (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт сегодня превратился в один из ключевых узлов, обеспечивающих интеграцию в глобальную торговую цепочку не только Азербайджана, но и всего региона в целом. Благодаря своим инфраструктурным возможностям порт служит оптимизации грузопотоков между Европой и Азией, играя, совместно с железными дорогами, роль основной опоры устойчивого и эффективного функционирования Среднего коридора. Директор ООО «Бакинский международный морской торговый порт» (дочернего предприятия ЗАО «Азербайджанские железные дороги» — АЖД) Эльдар Салахов дал интервью агентству Trend о планах и проводимых работах по развитию порта.

Оптимизация после интеграции Бакинского порта в структуру ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

Как сообщил Э. Салахов, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 февраля 2025 года, в целях повышения эффективности и оперативности транспортных операций и логистических процессов в сфере железнодорожного транспорта, а также для более полного удовлетворения потребностей в морских перевозках, Бакинский международный морской торговый порт был передан в состав ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

"В ходе интеграции Бакинский международный морской торговый порт проводит глубокий процесс стратегической оптимизации в сфере логистики и транспорта. В первую очередь, операции «порт–железная дорога» объединяются в рамках единой модели управления, что создает более тесную координацию между этапами оформления документов, таможенных процедур, погрузочно-разгрузочных работ и передачи грузов на железную дорогу", - отметил он.

По его словам, важным практическим результатом этой интеграции стал запуск на территории порта Единого центра прохода за прошедший короткий период: здесь в одном пространстве начали функционировать Государственный таможенный комитет, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, «Азерпочт» и экспедиторские компании.

"Таким образом, процедуры оформления грузов и проезда транспортных средств были упрощены, что позволило сократить временные потери и избежать логистических заторов. Эта структурированная и единая систематизация значительно повысила операционную эффективность в пространстве «порт–железная дорога». Если взглянуть на показатели, то в течение 2025 года в порту было перевалено 8,2 миллиона тонн грузов, что означает рост на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем, достигнутым в порту за всю историю независимого Азербайджана. В частности, в прошлом году было перевалено более 107 200 TEU (контейнеров), что на 40% больше по сравнению с 2024 годом.

Таким образом, данная интеграция — это не просто структурное изменение, но и шаг, направленный на повышение операционной гибкости, усиление клиентоориентированных услуг и достижение стратегического преимущества в транзитно-грузовых потоках", - добавил Э. Салахов.

Рекордное увеличение перевалки контейнеров

Он подчеркнул, что как в международной, так и в региональной логистике наблюдается серьезный рост объемов контейнеризации грузов.

"Одной из основных причин этого является то, что перевозка грузов контейнерами считается более оперативной и безопасной. Как вы знаете, когда Бакинский порт был введен в эксплуатацию в 2018 году, его годовая мощность составляла 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч TEU контейнеров. Однако благодаря оперативным проектам, реализованным после присоединения порта к АЖД в начале прошлого года, годовая мощность перевалки контейнеров в порту в короткие сроки была доведена до эквивалента 150 тысяч TEU. В то же время, за счет оперативных мер в сжатые сроки в порт была привлечена дополнительная погрузочная техника и внедрены современные логистические решения. Благодаря этим шагам и, самое главное, усилиям нашей профессиональной команды, работающей на объекте круглосуточно, порог в 100 тысяч TEU был успешно преодолен", - сказал Э. Салахов.

По его словам, этот показатель — не просто статистическая цифра, это важное достижение, за которым стоит огромный труд и командная работа.

"Достигнутый результат еще больше укрепил доверие со стороны грузовладельцев и ведущих логистических компаний, поскольку наши партнеры внимательно отслеживают реализуемые проекты и достигнутые показатели. Верю, что в текущем году нам удастся превзойти рекорд прошлого года и добиться еще более высоких результатов", - сказал он.

Влияние цифровизации на операционную прозрачность

Э. Салахов отметил, что цифровизация является одним из приоритетных направлений развития Бакинского порта в последнее время, и после объединения с АЖД она перешла на более системный этап.

"Этот подход значительно повышает операционную прозрачность порта, объединяет информационные потоки и создает условия для формирования клиентоориентированной модели обслуживания. Первым направлением в этой области является разработка решения нового поколения для Информационной системы управления портом (Port Management Information System). Из-за технических ограничений, возникших в период эксплуатации предыдущей системы в 2020–2023 годах, с 2025 года началась работа над новой концепцией, и в настоящее время в этом направлении ведется активная деятельность. Новая система объединит операции с судами, грузами, вагонами, автомобилями и складские операции на единой операционной платформе, что позволит в режиме реального времени отслеживать планирование перевалки, управление очередями, утилизацию причалов и распределение ресурсов. В результате интеграции с другими системами появится возможность информировать клиентов онлайн о статусе груза, ходе оформления документов и этапах операций, что еще больше укрепит сервисную модель порта", - сказал он.

Вторым основным направлением, как сказал Э. Салахов, является система, позволяющая автоматизировать все бизнес-процессы порта, объединив их в единую сеть.

"В рамках проекта, реализуемого поэтапно, в настоящее время обеспечивается выполнение ежедневных операций по закупкам, финансам, коммерции, эксплуатации и контрольно-пропускным пунктам в цифровой среде. Интеграционные цепочки, выстроенные между различными модулями, сводят к минимуму повторный ввод данных, уменьшают количество ошибок, вызванных человеческим фактором, и создают возможность для более полной отчетности в режиме реального времени.

Третье важное направление — цифровизация инфраструктуры безопасности и наблюдения. На первом этапе проекта на территории порта было установлено и введено в эксплуатацию современное оборудование для наблюдения и аналитики. В настоящее время ведутся работы по активации контракта на техническое обслуживание и устранению неисправностей в существующих аналитических системах. На следующем этапе будет создана зона централизованного управления, и все системы наблюдения и безопасности будут управляться через единую панель. Это послужит как более быстрому выявлению операционных рисков, так и организации движения грузов и транспорта на территории порта в более безопасном и контролируемом режиме", - сказал он.

Э. Салахов подчеркнул, что в целом, переход к цифровизации и единым платформам управления не только повышает прозрачность операций, возможности контроля и скорость процессов, но и создает более предсказуемую и гибкую среду обслуживания для клиентов: "Обмен данными в реальном времени, электронизация документооборота и централизация процессов управления снижают операционную нагрузку порта и, повышая качество обслуживания, укрепляют его конкурентоспособность".

Роль Бакинского порта в усилении транспортно-логистических связей вдоль Среднего коридора

Э. Салахов заявил, что Бакинский международный морской торговый порт, как основной стратегический узел Среднего коридора, является важнейшим инфраструктурным центром, обеспечивающим непрерывность мультимодальных перевозок между Востоком и Западом.

"Географическое положение Азербайджана и государственная транспортная политика превращают порт не просто в пункт перевалки грузов, а в ключевую логистическую платформу, где координируются операции по всему коридору.

В "Плане действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы", утвержденном распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Бакинскому порту отведено особое место. В этом контексте проводятся масштабные работы по оптимизации процедур пересечения границы, расширению цифровой среды, внедрению единого диспетчерского управления и интеграции таможенных служб", - сказал он.

Директор отметил, что Порт расширяет рамки сотрудничества с другими морскими и логистическими центрами региона, что позволяет более гибко управлять грузопотоками.

"Эти взаимосвязи имеют особое значение для стабильности транзитных маршрутов, предварительной координации операционного планирования и поддержания ритма региональных логистических процессов. Такой подход обеспечивает устойчивую деятельность порта и создает условия для бесперебойного и прогнозируемого осуществления транзитных перевозок. Бакинский порт также последовательно расширяет свою инфраструктуру в соответствии с растущим спросом на Средний коридор. Согласно распоряжению Кабинета министров, выделены средства и определены работы по доведению мощности перевалки контейнеров до 260 тысяч TEU. В рамках этих инвестиций закупается новое погрузочное оборудование, предусматривается укрепление фундаментов причалов и контейнерных площадок, планируется увеличение пропускной способности сортировочной станции и проведение дноуглубительных работ для обеспечения безопасного приема крупнотоннажных судов. В итоге, Бакинский порт выступает в качестве основного центра, определяющего операционную устойчивость Среднего коридора в масштабах страны, его грузоподъемность и скорость логистических связей", - добавил он.

Меры для привлечения большего количества транзитных грузопотоков в Бакинский порт

По словам директора порта, стремительный рост объемов грузов по Среднему коридору делает необходимым более глубокую координацию Бакинского порта с региональными партнерами.

"В настоящее время порт предпринимает шаги, направленные на расширение механизмов сотрудничества как на межправительственном уровне, так и на уровне операторов. В частности, на первый план выходят совместные инициативы с основными странами Транскаспийского международного транспортного маршрута по согласованию тарифов, оптимизации портовых услуг и регулированию ритма движения судов. Это сотрудничество позволяет сделать пересечение Каспийского моря более прогнозируемым и направлять грузопотоки именно через Баку. Для повышения устойчивости грузоперевозок по коридору Бакинский порт также рассматривает модели совместного инвестирования. Сюда входят такие направления, как потенциальное расширение мощностей на Каспии, совместное использование терминалов, а также интеграция операционных данных между портами региона", - пояснил он.

В то же время, как отметил Э. Салахов, с целью укрепления связей порта с транспортными сетями Европы и Азии, оцениваются новые форматы сотрудничества с международными финансовыми институтами и частными инвесторами.

"Стратегическим приоритетом считаются партнерства, направленные на развитие инфраструктуры, проекты цифровизации и увеличение операционной мощности для удовлетворения растущего спроса на контейнерные и Ro-Ro перевозки. В целом эти инициативы служат завоеванию Бакинским портом более высоких конкурентных позиций, делают транзит через Баку более выгодным и надежным, а также повышают долгосрочную инвестиционную привлекательность коридора", - добавил он.

Далее, директор порта отметил, что динамичный рост грузоперевозок по Среднему коридору сформировал новые требования и вызовы в операционной системе Бакинского порта.

"Растущие транзитные объемы прежде всего выводят на первый план такие вопросы, как прием более крупных контейнерных потоков, управление уровнем утилизации причалов, сокращение времени ожидания транспортных средств и увеличение пропускной способности терминалов. Также требуется оптимизация в решении таких проблем, как возникновение заторов в пиковые периоды и несоответствие имеющегося технического оборудования темпам перевалки.

В настоящее время в Бакинском порту в ускоренном темпе ведется работа по нескольким ключевым направлениям:

- обновление и увеличение парка контейнерного оборудования, за счет чего повышаются показатели скорости перевалки.

- укрепление фундаментов причалов и контейнерных площадок, что обеспечит безопасное хранение грузов и позволит принимать более крупнотоннажные партии.

- подготовительные работы по увеличению пропускной способности сортировочной станции, что повысит эффективность интерфейса «железная дорога — автомобиль», уменьшит заторы и задержки.

- проведение дноуглубительных работ, что позволит безопасно принимать суда с большей осадкой и увеличит скорость оборота судов", - сказал он.

Э. Салахов отметил, что наряду с этим, одним из направлений развития порта является масштабная концепция второго этапа расширения.

"Этот этап включает в себя строительство новых терминалов, расширение мультимодальной логистической инфраструктуры и создание новых сервисных линий, что сформирует долгосрочную устойчивую платформу для растущих объемов грузов в последующие годы. Реализуемые инфраструктурные и логистические проекты позволяют порту отвечать на растущие грузопотоки, усиливают операционную гибкость и укрепляют позиции Бакинского порта как ведущего транзитного узла Среднего коридора", - добавил он.

Укрепление сотрудничества с портами стран региона

Директор порта сообщил, что в ближайшее время основные инициативы будут сосредоточены на нескольких направлениях.

"Во-первых, предусматривается гармонизация операционных стандартов, правил обслуживания и технологических подходов между портами. Это обеспечит равноправное сотрудничество в регионе, гибкость при перевалке грузов и работу транзитных маршрутов в едином ритме. Во-вторых, планируется осуществлять обмен данными о грузопотоках, графиках движения судов, погодных условиях и загрузке причалов на электронной основе. Этот шаг усилит координацию, необходимую для транзита, и сведет к минимуму время ожидания.

Наряду с этим, в число перспективных инициатив входит создание многосторонних платформ сотрудничества между портами. Посредством этих механизмов станет возможным более согласованное принятие решений между странами и унификация определенных частей общих тарифных подходов. Это создаст условия для формирования единых логистических пакетов для стран-участниц и повысит привлекательность маршрута", - сказал он.

Что касается повышения конкурентоспособности, как сказал Э. Салахов, следующие стратегические шаги порта еще более масштабны.

"Расширение инфраструктурных возможностей, модернизация причалов и увеличение контейнерных мощностей являются основными целями, которые повысят транзитный потенциал порта. В то же время операционная модель, основанная на цифровизации, включая обмен данными в реальном времени, электронный документооборот и единые системы управления, повысит качество услуг порта и укрепит его позиции как регионального логистического центра.

В целом, шаги Бакинского порта по региональному сотрудничеству будут направлены на укрепление операционной совместимости, стандартизации и рамок стратегического партнерства. Такой подход, увеличивая конкурентное преимущество порта в международных коридорах, еще больше укрепит роль Азербайджана как транзитной страны", - заключил он.