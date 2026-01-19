В ООН доведена до внимания позиция Азербайджана по вопросам укрепления международного мира и безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ООН доведена до внимания позиция Азербайджана по вопросам укрепления международного мира и безопасности, а также развития превентивной дипломатии и механизмов посредничества, сообщает Trend со ссылкой на аккаунт Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети X.

Как отметил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на дискуссиях высокого уровня в штаб-квартире организации, основной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности. Он добавил, что, несмотря на достигнутые определённые успехи за последние 80 лет, в деятельности организации имели место и серьезные неудачи.

Т. Мусаев подчеркнул, что Азербайджан намерен и далее последовательно прилагать усилия для укрепления мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и за его пределами, а также продолжит расширять международное и региональное партнерство и сотрудничество.