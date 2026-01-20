Узбекистан и Сербия формируют общую экономическую повестку - к форуму в Ташкенте

БАКУ /Trend/ – На фоне роста роли Центральной Азии в мировой политике Узбекистан активно развивает сотрудничество с европейскими странами. Основной акцент при этом делается на практическом взаимодействии и запуске совместных экономических проектов. В этом контексте все большее значение приобретает диалог с Сербией, отношения с которой в последние годы заметно активизировались.

Важным этапом в развитии двусторонних связей стал официальный визит Президента Сербии Александра Вучича в Узбекистан, состоявшийся 28-31 октября 2025 года. Это был первый визит сербского лидера в страну, который показал готовность сторон перейти от политического диалога к более тесному экономическому сотрудничеству.

В ходе визита в присутствии лидеров двух стран были подписаны соглашения, направленные на поощрение и защиту инвестиций, развитие экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сферах инжиниринга, современных технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, была согласована программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026–2027 годы и установлены партнерские отношения между Ташкентом и Белградом. Эти договоренности создали понятные и стабильные условия для бизнеса и заложили основу для реализации совместных проектов.

Продолжением достигнутых договоренностей станет бизнес-форум “Узбекистан – Сербия”, который пройдет 23 января в Ташкенте. От форума ожидают конкретных результатов - прежде всего, установления прямых контактов между компаниями двух стран и обсуждения возможных совместных проектов. Мероприятие рассматривается как практическая площадка, где бизнес сможет напрямую обсудить условия сотрудничества и инвестиционные возможности.

Ожидается, что в рамках форума основное внимание будет уделено таким направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство и агропереработка, фармацевтика, химическая промышленность, производство строительных материалов, текстиль и легкая промышленность, а также информационные технологии. Узбекская сторона рассчитывает представить сербскому бизнесу возможности по локализации производств, созданию совместных предприятий и участию в индустриальных и инфраструктурных проектах. В свою очередь, сербская сторона рассматривает Узбекистан как перспективный рынок с растущим внутренним спросом и благоприятным инвестиционным климатом. Ожидается, что форум позволит определить приоритетные отрасли, в которых сотрудничество может быть запущено уже в ближайшей перспективе.

Экономическое сотрудничество между странами пока остается ограниченным по объему, однако демонстрирует положительную динамику. За последние годы внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Сербией демонстрировал позитивную динамику: в 2022 году вырос на 134%, а по итогам 2024 года - на 63% по отношению к предыдущему году. По итогам января–сентября 2025 года двусторонний товарооборот вырос еще на 2,5 процента.

На сегодня в Узбекистане зарегистрировано 9 предприятий с участием сербского капитала, из которых 4 являются совместными предприятиями, а 5 – предприятиями со 100-процентным иностранным участием. Эти компании работают преимущественно в сферах строительных материалов, торговли, услуг, машиностроения, а также в производстве мебели и бытовой продукции.

Сербия экспортирует в Узбекистан строительные и отделочные материалы, мебель, химическую продукцию, мрамор и аграрные товары. Из Узбекистана в Сербию поставляются хлопковая пряжа, текстиль и бобовые культуры. Несмотря на пока ещё небольшие объемы торговли, обе стороны отмечают наличие значительного неиспользованного потенциала.

"Мы видим большие возможности для расширения партнерства в экономической сфере и готовы придать ему практический характер", – отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов в ходе телефонного разговора с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии.

В дальнейшем стороны планируют укреплять институциональную основу сотрудничества, включая создание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию. Такой формат позволит системно сопровождать проекты, защищать инвестиции и снижать административные барьеры. Также обсуждается развитие транспортных маршрутов по направлению "Центральная Азия – Балканы", что может дополнительно поддержать торговлю и инвестиции.

Узбекско-сербские отношения выходят на практический уровень. Подписанные соглашения создали четкую правовую основу для бизнеса, а бизнес-форум в Ташкенте должен помочь перейти к реализации конкретных проектов.

Для Узбекистана это означает привлечение инвестиций, технологий и опыта сербских компаний, а также расширение сотрудничества с Европой. Для Сербии Узбекистан становится перспективным рынком и площадкой для выхода на страны Центральной Азии.