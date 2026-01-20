Назван объем прямых инвестиций из Германии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций из Германии в Азербайджан составил 23,278 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 23,4 миллиона долларов или в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетном году доля инвестиций из Германии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,5%.

В свою очередь, Азербайджан инвестировал в экономику Германии за 9 месяцев прошлого года 53,175 миллиона долларов, что на 35,6 миллиона долларов или в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Германию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 2,6%.

За 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Германии в Азербайджан составил 46,636 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 17,559 миллиона долларов США.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.