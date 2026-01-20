Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ – Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования по случаю 36-й годовщины трагедии 20 Января на платформе «X».

Как сообщает Trend, в тексте соболезнования говорится:

"Сегодня мы вместе с народом Азербайджана с глубоким уважением чтим память героических азербайджанцев, погибших 20 января 1990 года в результате советских репрессий, и в этот скорбный день выражаем искренние соболезнования семьям, вспоминающим своих близких".

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.