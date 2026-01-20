Самолет FlyDubai совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ/ Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай — Казань, по технической причине запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Воздушное судно типа Boeing 737 благополучно приземлилось в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени.

Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности.