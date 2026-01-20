Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января

БАКУ /Trend/ – 20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день трагедии и мужества — пробуждение, закаленное кровью и сопротивлением.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальных сетях.

"Под тенью танков воля народа не была сломлена — она превратилась в клятву свободы. Время проходит, но урок остается: угнетение временно, а дух народа — вечен. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради будущего, и, черпая силу из их самоотверженности, строим мир и гармонию для будущих поколений", - отмечается в публикации.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.