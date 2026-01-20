Назван объем кредитов, предоставленных домохозяйствам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 1 декабря прошлого года, объём кредитов, предоставленных действующими в Азербайджане банками и небанковскими кредитными организациями домохозяйствам, достиг 18,718 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, данный показатель на 134,6 миллиона манатов, или на 0,7% больше в месячном сравнении, и на 1,9 миллиарда манатов, или 11,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что в целом, по состоянию на 1 декабря прошлого года, кредитный портфель вкладов в реальный сектор Азербайджана составил 32,009 миллиарда манатов.

Это означает рост на 294,5 миллиона манатов, или 0,9% в месячном сравнении, и на 2,4 миллиарда манатов, или 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.